Россиянин отдал жизнь за спасение тонущих детей на реке

В Ахтубинске Астраханской области 38-летний мужчина утонул, спасая троих детей, которые начали тонуть во время купания в реке Владимировка. По данным МЧС, он успел вытолкнуть ребят на берег, но сам ушел под воду и спасти его не удалось.

27 июня на берегу реки Владимировка в Ахтубинске разыгралась трагедия, которая потрясла всех очевидцев. Во время отдыха нескольких семей на водоеме трое детей, купавшихся в реке, попали в беду — их начало уносить течение.

Взрослые бросились в воду на помощь. Один из них, 38-летний мужчина, проявил настоящее мужество: ему удалось вытолкать всех детей на берег, но в какой-то момент он сам ушел под воду. Другие отдыхающие быстро вытащили пострадавшего из реки и вызвали скорую помощь. Медики прибыли незамедлительно, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными — мужчина погиб.

Как выяснилось позже, пляж, на котором отдыхали люди, не был оборудован для купания. На месте были установлены предупреждающие знаки, запрещающие заходить в воду. Однако это не остановило несколько семей, решивших провести выходной у воды.

Сейчас сотрудники МЧС и следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.