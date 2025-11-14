Россиянин отправился в кругосветку и оказался без денег и жилья в Перу

Житель Саратова Дмитрий, 31 год, отправился в кругосветное путешествие и оказался в трудной ситуации в Перу, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Baza. Россиянин остался без средств к существованию после того, как друг перестал присылать ежемесячные переводы в размере 400–500 долларов (от ₽32,4 тыс. до ₽40,5 тыс.) в сентябре 2025 года.

За полтора года путешествия Дмитрий объехал Азию, часть Европы и Африки, а затем направился в Южную Америку. Без денег он пытался устроиться на работу, но незнание местного языка сделало поиск вакансий невозможным. Обращения в иностранные посольства также не дали результатов, а русскоязычные чаты часто реагировали насмешками.

Россиянину пришлось ночевать на улицах и в аэропортах, просить еду у прохожих и добывать пропитание в океане, вылавливая морских ежей и крабов. В Перу он нашел временное пристанище и продолжает работать разнорабочим, чтобы оплачивать койку в хостеле и питание. Дмитрий интересовался возможностью депортации на родину, но получил отрицательный ответ: такая процедура вряд ли возможна при текущих обстоятельствах.

