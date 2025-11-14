«Визит к врачу стоит сотни евро»: российская блогерша рассказала, почему не стоит переезжать в Европу

Российская тревел-блогерша раскрыла основные причины, которые отпугивают россиян от переезда в Европу. Своими наблюдениями путешественница поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Сама россиянка уже несколько лет проживает в Германии. Недавно она посетила Словению и рассказала о недоступности медицинского обслуживания.

По словам блогерши, визит к узкому специалисту и многие медицинские услуги в странах Европейского союза (ЕС) могут обойтись в сотни евро, тогда как в России эти же услуги предоставляются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Несмотря на более высокие зарплаты в Европе, отмечает россиянка, значительную часть доходов поглощают повышенные налоги, коммунальные платежи, стоимость интернета, страховок и аренды недвижимости. В итоге, по расчетам автора, свободных денег остается не так много.

Профессиональная реализация представляет еще одну сложность. Блогерша пришла к выводу, что реализовать себя в любой профессии значительно легче на родине, чем в Европе, где приходится начинать карьерный путь практически с нуля.

Отношение местных жителей к приезжим также стало неприятным сюрпризом. Как отметила девушка, европейцы достаточно холодно относятся к мигрантам. В пример она приводит знакомого, который живет в Германии более 30 лет, но до сих пор сталкивается с настороженным восприятием.

