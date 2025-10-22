Россиянин потребовал с МВД 5 млн руб за публикацию видео с извинениями за нарушение ПДД

Петербуржец планирует обратиться в суд с иском на пять миллионов рублей из-за публикации видео с его извинениями за нарушение правил дорожного движения. Запись была сделана сотрудниками полиции, сообщает Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга, в своем Телеграм-канале.

«У нас есть Антон Владимирович Сидорец, который направил иск сначала в Петроградский суд, а когда Петроградский суд иск ему вернул, направил в Смольнинский. Требует Сидорец 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и СМИ за то, что они рассказали, как он нарушает ПДД», — сообщила Лебедева.

Петербуржец утверждает, что утром 23 мая 2025 года инспектор остановил его и заставил извиниться на камеру за нарушение ПДД. Впоследствии Сидорец обнаружил свою запись в СМИ и интернет-пабликах.

«Обиделся Антон Владимирович и требовал опровергнуть сведения, извиниться перед ним, всё удалить и 5 миллионов рублей ему заплатить», — пояснила глава судебной пресс-службы..

Лебедева сообщила, что Смольнинский районный суд уже отклонил заявление Сидорца, не приняв его к производству.

