Свыше 20 ДТП произошло на ж/д переездах в Рязанской области с начала года

В Рязанском регионе Московской железной дороги стартовала масштабная профилактическая акция «Внимание, переезд!». С 20 по 29 октября железнодорожники и инспекторы ГИБДД совместными усилиями проведут серию рейдов, направленных на предупреждение нарушений со стороны автолюбителей. Об этом сообщает издание 7info.

Поводом для усиления контроля стала тревожная статистика по всей сети МЖД. Несмотря на то, что в Рязанской области с начала года не зафиксировано аварий на переездах, в других регионах дороги произошло уже 22 столкновения. Каждое из них стало прямым следствием грубого пренебрежения ПДД: водители пытались проехать на запрещающий сигнал светофора, игнорируя звуковые предупреждения.

Последствием таких необдуманных действий становится не только материальный ущерб, но и реальная угроза жизни и здоровью людей. Железнодорожные переезды остаются зоной повышенного риска, где ошибка водителя за доли секунды может привести к катастрофе.

Итогом совместной работы правоохранителей и железнодорожников должно стать не только пресечение нарушений, но и формирование у водителей ответственного поведения. Московская магистраль призывает автолюбителей к неукоснительному соблюдению правил, напоминая, что безопасность на переездах зависит исключительно от дисциплины и внимательности тех, кто находится за рулем.

Ранее сообщалось, что в округе Пушкинский между ж/д станциями возведены бетонные ограждения для защиты местных жителей.