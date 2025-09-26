Россиянин признался, зачем похитил полторы тонны ягод

Молодой человек украл из грузовика большое количество арбузов, чтобы съесть их самостоятельно. Его нашли и задержали полицейские после обращения владельца фруктов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

В Бурятии полиция задержала молодого человека, который украл полторы тонны арбузов из грузовика. Торговец фруктами рассказал, что ночью неизвестные взяли арбузы из его автомобиля. По словам задержанного, он заметил фуру, подъехал к ней на своей машине и забрал арбузы, чтобы съесть их самому. Похищенные ягоды он спрятал дома. Ущерб от кражи оценили в 90 тыс. руб. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, который признался в своих действиях.

