Россиянин признался, зачем похитил полторы тонны ягод
Полиция нашла 1,5 тонны похищенных арбузов у молодого человека
Фото: [Торговля арбузами на рынке в Москве/Медиасток.рф]
Молодой человек украл из грузовика большое количество арбузов, чтобы съесть их самостоятельно. Его нашли и задержали полицейские после обращения владельца фруктов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.
В Бурятии полиция задержала молодого человека, который украл полторы тонны арбузов из грузовика. Торговец фруктами рассказал, что ночью неизвестные взяли арбузы из его автомобиля. По словам задержанного, он заметил фуру, подъехал к ней на своей машине и забрал арбузы, чтобы съесть их самому. Похищенные ягоды он спрятал дома. Ущерб от кражи оценили в 90 тыс. руб. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, который признался в своих действиях.
