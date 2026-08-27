Россиянин пытался сжечь заживо сожительницу и ее внука

В Городце суд приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство сожительницы и ее внука, пишет «ИА Время Н» .

Суд в Городце вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство двух человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Преступление произошло 15 октября 2025 года в многоквартирном доме на улице Коммунальной.

В ходе бытовой ссоры мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и ее внука, а также предметы обстановки в квартире, после чего поджег все зажигалкой. Пострадавшие с серьезными ожогами были экстренно госпитализированы. Врачам удалось спасти им жизнь.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с ограничением свободы еще на один год. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.