Российских пенсионерок неожиданно заставили доплатить за номера в отеле Абхазии

Автор популярного туристического блога «Полезные советы от Мишани — путешествия по миру» Михаил Потапов рассказал о случае мошенничества с российскими туристками в Абхазии. Инцидент произошел с тещей автора и ее подругами, которые отправились на отдых в известный оздоровительно-туристический комплекс «Пицунда».

Блогер рассказал, что его жена заранее забронировала для пенсионерок проживание в отеле, однако при заселении на ресепшене им предложили доплатить 1 тыс. руб. с человека за хороший номер.

Несмотря на то что у женщин уже были полностью оплачены хорошие условия по предварительному бронированию, сотрудники отеля стали запугивать их, утверждая, что без дополнительной оплаты их разместят в плохих комнатах.

Потапов отметил, что убеждал тещу и ее подруг не поддаваться на шантаж, но женщины, испугавшись конфликта и неустроенности, все-таки решили заплатить. В итоге они перечислили 3 тыс. руб. на троих, чтобы получить те самые номера, которые изначально были им гарантированы.

Путешественник подчеркнул, что подобные случаи незаконных поборов с туристов при заселении остаются актуальной проблемой не только для Абхазии, но и для многих популярных курортов, включая Турцию и Египет.

Потапов провел простые расчеты — если с каждого заезжающего туриста требовать хотя бы 1 тыс. руб., то за сезон может набегать значительная сумма, которая оседает в карманах недобросовестных сотрудников. При этом, подчеркнул блогер, с других туристов, особенно смотря по их внешнему виду и платежеспособности, могут требовать и большие суммы.

Ранее сообщалось, что российские туристы прервали отдых в Абхазии из-за «советской столовой».