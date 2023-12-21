Россиянин с доберманами жестоко проучил соседку за замечание

Женщина с маленькой собачкой пришла в ужас, когда на встречу ей шел мужчина с двумя доберманами без намордников. Она сделала ему замечание, напомнив, что по закону такие крупных питомцев нужно экипировать тщательнее. Однако хозяина габаритных псов возмутили слова незнакомки.

При этом мужчина гулял также с девушкой, которая начала спорить с соседкой. В результате пара перешла на оскорбления, а вскоре нервы москвича не выдержали, и он кинулся на женщину. Как пишет «Газета.ру», владелец доберманов повалил оппонентку на землю и стал избивать. Очевидцы остановили драку.

Женщина серьезно пострадала. Врачи диагностировали ей сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму закрытого типа, а также ушибы.

Мужчина давно вызывает возмущение местных жителей, и, вероятно, замечание было не первым. По словам очевидцев, эти же доберманы недавно едва не разорвали шпица, который был на поводке у ребенка. Собирается ли пострадавшая заявлять в полицию пока неизвестно.