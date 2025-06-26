Россиянин слетал в Дубай и описал увиденное словами «стал похож на Анапу»

Турист из Российской Федерации посетил Дубай в ОАЭ и поделился своими впечатлениями о мигрантах, которые, по его словам, «в стельку пьяные» ходят по улицам. Своими наблюдениями он поделился на сайте путешественников «Тонкости туризма».

В своём материале автор рекомендует отдыхающим посещать пляжи в рабочие дни недели — с понедельника по пятницу. Он отмечает, что в выходные на побережье можно встретить большое количество туристов из Пакистана, Индии и африканских стран.

«Выходные — это праздник Содома и Гоморры. Пакистанцы, индусы и африканцы ищут себе девушек. Некоторые напиваются вусмерть», — рассказал путешественник.

Он рекомендовал путешественникам не передвигаться в одиночку и избегать шумных скоплений людей, а представительницам прекрасного пола — проявлять особую бдительность.

В развитие темы о преображении Дубая россиянин выразил недовольство тем, что пляжный сервис также претерпел изменения в худшую сторону.