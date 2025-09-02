Россиянин ударил женщину отверткой и уехал с детьми из дома

Мужчина предстанет перед судом за то, что он избил сожительницу отверткой и похитил ее детей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В Белгородской области будут судить мужчину, обвиняемого в похищении детей своей сожительницы. Ему также вменяют угрозу убийством. Следствие установило, что 15 июля между мужчиной и его сожительницей произошла ссора из-за алкоголя. В ходе конфликта он избил женщину, а затем, угрожая, нанес ей несколько ударов отверткой в бедро.

После этого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он против воли женщины забрал ее несовершеннолетних детей, посадил в машину и увез их. Полиция задержала похитителя с детьми в Яковлевском районе. До суда мужчина будет находиться под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

