Россиянин удивился, когда оказался на рейсе из Москвы в Дубай

Самолеты из Москвы в Дубай продолжают летать с полной загрузкой, пишет портал Tourdom.ru. Один из пассажиров удивился, когда оказался на борту такого рейса. Он отметил, что даже апгрейд до бизнес-класса невозможен — мест попросту нет.

При этом российское посольство в Дубае советует своим гражданам воздержаться от поездок и призывает соблюдать меры безопасности, а таже следить за официальными сообщениями.

Стоит отметить, что основной поток пассажиров составляют не туристы, а предприниматели и те, кто постоянно живет в ОАЭ. Также есть доля транзитных пассажиров. Спрос остается высоким, несмотря на внешние обстоятельства.

Билеты на ближайшие даты из Москвы в Дубай в один конец стоят от 40,7 тысячи рублей. Перелет туда и обратно с багажом обойдется в 66,4 тысячи рублей. Для сравнения: в прошлом году средняя цена за такой же билет составляла 80 тысяч рублей, а в высокий сезон доходила до 100-110 тысяч.

При этом перелеты на популярные курорты Египта обходятся дороже. Минимальная стоимость билета в Шарм-эль-Шейх — 73 тысячи рублей, в Хургаду — от 85 тысяч. Дальние направления, такие как Пхукет и китайская Санья, стоят почти 140 тысяч рублей. И только Бали пока остается доступнее — билеты туда можно найти дешевле 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалась, что российские туристы массово меняют направление в пользу Азии и островов Индийского океана.