Россиянин увез из леса свыше 20 кг грибов-мутантов размером с арбуз

В Башкирии мужчина обнаружил огромные грибы-дождевики во время пробежки. Выяснилось, что самый крупный из них весил почти 6 килограммов.

Местный житель был поражен размерами «улова» и поспешил запечатлеть его на фото, чтобы поделиться новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Некоторые удивились, увидев находку своими глазами, другие выразили сомнения относительно пригодности таких гигантских грибов в пищу, а третьи и вовсе спутали их с тыквой.

Одна из женщин, оставивших под публикацией комментарий, поблагодарила Владимира Куприянова за «гостинец». Она отметила, что грибы оказались очень вкусными.

Ранее Подмосковный врач рассказал, как обезопасить себя в грибной сезон. Так, Александр Волков порекомендовал лесникам не пробовать сырые грибы и собирать только хорошо знакомые виды, чтобы избежать проблем со здоровьем.