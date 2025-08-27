Россиянин уже месяц находится в коме в турецкой больнице

Житель Новосибирска оказался в крайне тяжелой ситуации во время отпуска в Турции. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», у 57-летнего россиянина 28 июля лопнула аневризма, из-за чего у него произошло кровоизлияние в мозг.

Как отмечает источник, спасти мужчину удалось благодаря страховке, предоставленной туроператором. В одной из больниц Антальи ему провели операцию, после чего погрузили в состояние искусственной комы.

С момента госпитализации прошло уже больше месяца, однако состояние россиянина остается критическим. Турецкие врачи категорически запретили транспортировку больного, заявив, что вывод из искусственной комы в его положении невозможен.

Ситуация осложняется еще и тем, что у семьи россиянина возник конфликт со страховой компанией. Семейный страховщик «Росгосстрах» отказался полностью оплачивать лечение и содержание пациента в турецкой клинике, квалифицировав случай как хроническое заболевание.

Турецкие врачи в заключении подчеркнули, что аневризма не является хроническим заболеванием и требует немедленного лечения.

По данным телеграм-канала, жена россиянина не знает, каким образом покрывать постоянно растущие медицинские расходы на лечение мужа. Посольство РФ в Турции ограничилось лишь предложением помощи в продлении визы, не предоставив существенной поддержки в решении медицинских и финансовых вопросов.

