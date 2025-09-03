В Амурской области обрушился мост. Причиной этого, предварительно, стал перегруженный грузовик, проехавший по нему. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

В Амурской области обрушился автомобильный мост. Инцидент случился на трассе, соединяющей села Светильное и Селеткан. По предварительным данным, мост не выдержал веса большегруза, который перевозил груз, превышающий допустимую норму. Обрушение произошло примерно в 13:20 по московскому времени.

В результате этого происшествия транспортное сообщение с селом Светильное оказалось полностью отрезано. На данный момент других путей для проезда к населенному пункту нет. Специалисты уже приступили к работе на месте аварии, чтобы выяснить причины произошедшего и принять меры по восстановлению сообщения.

Ситуация осложняется тем, что в Светильном проживает 95 человек, которые теперь оказались отрезаны от внешнего мира. В соседнем селе Селеткан численность населения значительно больше — 376 человек.

