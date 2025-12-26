Россиянин выиграл миллионы в лотерее, не угадав ни одного числа

В Пермском крае электромонтажник выиграл в лотерею суперприз в размере 31 531 470 руб., при этом не угадав в своем билете ни одного числа, сообщило РИА Новости в пресс-службе одного из крупнейших распространителя всероссийских гослотерей.

Мужчина приобрел билет на 155875-й тираж лотереи через мобильное приложение. Особенность этого розыгрыша заключается в том, что крупный выигрыш может достаться как тому, кто угадает все числа, так и тому, кто не угадает ни одного.

Россиянин, следуя советам своей матери, отметил числовую комбинацию совершенно случайным образом.

Участие в розыгрышах стало для его семьи доброй традицией, передающейся через поколения. Победитель рассказал, что еще в советское время его дедушка выиграл в лотерею холодильник.

Мать мужчины переняла увлечение отца, а теперь и он сам отвечает за покупку семейных билетов, но уже в современном онлайн-формате.

Семья воспринимает огромный выигрыш как общую, коллективную победу, а не личный успех одного человека. Все деньги они планируют потратить на одну крупную цель — покупку просторной квартиры в Краснодарском крае, куда, возможно, захотят переехать.

Ранее сообщалось, что Подмосковье лидирует по числу крупных лотерейных выигрышей в 2025 году.