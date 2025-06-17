Россиянин выпрыгнул из поезда на Калининград и скрылся в Литве

Житель Башкирии неожиданно совершил побег на территории Литвы, выпрыгнув из поезда, следовавшего в Калининград. Об этой истории рассказал телеграм-канал SHOT.

По информации источника, 21-летний молодой человек утром 17 июня сел в поезд, который направлялся из Адлера в Калининград транзитом через Литву. По словам проводника, за 25 минут до прибытия на станцию в литовском городе Кибартай он заметил открытую дверь поезда.

После проведения проверки сотрудниками Службы охраны государственной границы выяснилось, что один пассажир исчез. Им и оказался гражданин России.

В разговоре с SHOT отец молодого человека рассказал, что информация о побеге сына стала для него полной неожиданностью. Мужчина заявил, что недавно сын гостил у родственников в Московской области и о планах оказаться в другой стране не говорил.

Также, отметил мужчина, никаких признаков беспокойства или необычного поведения у сына замечено не было. Отец рассказал, что молодой человек часто страдал от неопределенности в вопросе места жительства. Мужчина сообщил, что раньше сын жил в Подмосковье и Уфе, а после — вовсе переехал в Турцию, чтобы найти себя там, но их нее вернулся.

Родственники молодого человека отметили, что ни в каких запрещенных организациях он не состоял, а также никаких радикальных взглядов не придерживался. Что стало мотивом такого поступка, неизвестно.

Сейчас россиянина разыскивает литовская полиция. Молодого человека ждут родные и близкие в России.

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