Испания вводит транзитную визу для граждан РФ при пересадке в своих аэропортах

Испания отменяет для российских граждан безвизовый транзит через свою территорию. Новые правила начинают действовать с 12 июля, об этом сообщило издание «Life.ru».

Журналисты сослались на заявление, сделанное посольством Испании в РФ. Дипломаты заявили, что для россиян с 12 июля прекращает действовать транзитный безвизовый режим.

«С этой даты все владельцы российских обычных паспортов, желающие осуществить транзит через аэропорты Испании, должны иметь действующую аэропортовую транзитную визу», — указали они.

Тем путешественникам, которым при пересадке в Испании необходимо сменить аэропорт и пройти пограничный контроль, придется получать шенгенскую визу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил еще на один год — до 23 июня 2026 года — санкции против Крыма и Севастополя. Данные меры были введены в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Россией и включают запреты на ввоз в ЕС товаров из региона. Они также предполагают запрет на выдачу шенгенских виз жителям полуострова.