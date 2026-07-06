По бесшовной технологии: ремонт автодороги регионального значения завершается в Красногорске

В Красногорске близится к завершению ремонт автомобильной дороги местного значения на улице Лесной. Подрядная организация ведет укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Протяженность участка составляет 740 м, общая площадь ремонтируемой территории — 16,59 тыс. кв м.

Улица Лесная входит в перечень из 14 объектов, запланированных к ремонту в текущем году. По данным властей, работы уже завершены на восьми адресах, еще шесть объектов остаются в стадии реализации.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Красногорск, заместителя руководителя фракции партии «Единая Россия» Артура Бадретдинова, на улице Лесной применяют бесшовную технологию укладки асфальта — аналогичный метод использовали в этом году на улице Тверской в Москве. Как пояснил депутат, такой подход повышает долговечность покрытия и снижает риск появления выбоин и ям.

Помимо обновления проезжей части, на улице провели расширение тротуара до трех метров. Это позволит эффективнее выполнять механизированную уборку в зимний период, а также обеспечит пешеходам безопасный проход от Академии Петрова до Народного Ополчения и к Губайловскому парку.