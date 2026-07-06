В ЖК «Оптима» в Домодедово построили новый дом

В Домодедово построили новый дом в ЖК «Оптима», группе компаний «Премьера» выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что это последний из четырех домов на улице Ледовская, которые девелоперу отдали для завершения строительства после проблем, возникших у предыдущего застройщика. Площадь новостройки более 16 тыс. кв. м, она рассчитана на 405 квартир. На территории ведется обустройство дворов с детскими и спортплощадками, зонами отдыха. На первых этажах откроются магазины, аптеки, пункты выдачи, детские и спортивные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.