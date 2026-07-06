Сон в одной кровати с собакой может укреплять связь с питомцем, снижать чувство одиночества и давать человеку ощущение безопасности. Однако такой вариант подходит не всем владельцам и не всем животным, пишет Daily Mail со ссылкой на специалистов по поведению собак.

Ученый и консультант по собакам Жаклин Бойд из Ноттингемского Трентского университета отмечает, что при хороших отношениях с питомцем совместный отдых может приносить психологическую и даже физическую пользу. Присутствие собаки помогает некоторым людям расслабиться, почувствовать тепло и защищенность.

Питомцам это тоже может быть полезно. Многие породы выводились для тесного контакта с человеком, поэтому отдых рядом с хозяином снижает тревожность и укрепляет привязанность.

Но есть и минусы. Объективные измерения показывают, что сон с собакой может оказаться более прерывистым: животное двигается, храпит и просыпается чаще человека.

Кинолог Тод Лэнгстон предупреждает, что собак с агрессивным, навязчивым или собственническим поведением лучше не пускать в кровать. Хозяин должен сам решать, когда питомец может забраться наверх, и собака обязана уходить по команде.

Не стоит оставлять животное в кровати с маленькими детьми. Осторожность нужна и со старыми или очень маленькими собаками, которые могут получить травмы при прыжках или совместном сне.