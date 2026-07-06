Капремонт красногорской гимназии №2 завершится к началу нового учебного года

В Красногорске капитальный ремонт гимназии № 2 на улице Кирова, 23 могут завершить уже в августе — работы идут с заметным опережением графика. Это первый капремонт здания с момента его постройки в 1968 году. В ходе обновления заменят все коммуникации, а также приведут в порядок спортзал и пищеблок.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Красногорск, заместителя руководителя фракции партии «Единая Россия» Артура Бадретдинова, строители подтвердили планы закончить основные работы до начала августа, а оставшийся месяц отвести под пуско‑наладочные мероприятия. Сейчас на объекте заняты порядка 60 человек, с ближайшего дня численность бригады увеличат до 80 специалистов.

Ремонт реализуют в рамках «Народной программы» «Единой России». При этом подрядчик учитывает пожелания педагогов и родителей, вплоть до выбора цветовой гаммы учебных классов.

Как отметила представитель родительского комитета дошкольного отделения МБОУ «Гимназия № 2» Ольга Ивкина, увиденное на стройплощадке развеяло ее сомнения в соблюдении сроков — она рассчитывает, что к 1 сентября ученики и учителя смогут приступить к занятиям в обновленном здании. За последние пять лет в Красногорске по линии «Народной программы» возвели 16 школ и 28 детских садов.