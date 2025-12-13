Россиянин, занимавшийся контрабандой дериватов диких животных, предстанет перед судом

В Бурятии завершили расследование и передали в суд уголовное дело о контрабанде, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обвиняемому, который является генеральным директором коммерческой организации, вменяется незаконный перевоз через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) дериватов особо ценных диких животных — мускусной железы кабарги, в страны Восточной Азии. Общая стоимость изъятого сырья оценивается в 6 млн руб.

Для осуществления противоправной деятельности обвиняемый предоставлял таможенным органам фиктивные договоры о покупке желез кабарги у охотников-промысловиков.

Установлено, что преступные действия были совершены в августе 2022 года и в июле 2024 года. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области.

