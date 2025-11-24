Россиянин жестоко избил знакомого и закопал его в мусоре из-за женщины

В Чувашии местный житель устроил расправу над своим знакомым, которая закончилась серьезными травмами. Об этом в телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на Речном бульваре города Новочебоксарска. Произошедшее на улице зафиксировала видеокамера, записи с которой помогли правоохранительным органам в расследовании.

Как следует из видеоматериалов и показаний очевидцев, злоумышленник сначала наносил удары знакомому руками, а затем продолжил избиение ногами. В конце нападавший перетащил потерявшего сознание мужчину к мусорному контейнеру и опрокинул его содержимое на него. Свидетели происшествия пытались вмешаться и остановить агрессора, однако их попытки не увенчались успехом.

Следствие установило, что причиной столь жестокого поведения стал конфликт, связанный с общей знакомой обоих мужчин. Полиция опросила свидетелей инцидента, установила приметы нападавшего и в кратчайшие сроки задержала подозреваемого.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с серьезными травмами. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

