В Тюмени вынесен суровый приговор банде вымогателей, избивших предпринимателя до тяжких травм

Прокуратура Тюменской области сообщила о вынесении обвинительного приговора двум местным жителям, признанным виновными в жестоком вымогательстве в отношении тюменского предпринимателя. По данным ведомства, преступный дуэт действовал по предварительному сговору.

Конфликт зародился еще осенью прошлого года. Злоумышленники вышли на бизнесмена, занимающегося строительством, и под угрозой расправы потребовали от него перечислить 250 тыс. руб. другому бизнесмену. В качестве основания они указали на якобы некачественно выполненные строительные работы.

В январе 2025 года, получив очередной отказ, вымогатели перешли от угроз к действиям. Они напали на предпринимателя на одной из строительных площадок Тюменского района и жестоко избили его. В результате нападения здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Суд квалифицировал действия нападавших по особо тяжкой статье — вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия. Тюменский районный суд назначил одному из фигурантов наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы. Его сообщник получил 12 лет колонии строгого режима.

