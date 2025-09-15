Россиянин жестоко расправился с братом с помощью четырех предметов

Житель Приморья приговорен к 17 годам колонии за жестокое нападение на своих братьев, в результате которого один из них погиб. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, в феврале 2020 года в селе Казанка пьяный мужчина пришел к своим братьям, чтобы выяснить отношения. Конфликт перерос в драку, в ходе которой он использовал кочергу, железный совок, фарфоровый графин и стеклянную бутылку. Одному из братьев удалось сбежать, а второй потерял сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, нападавший поджег дом. После тушения пожара было обнаружено тело погибшего брата, причиной смерти которого стало отравление угарным газом, вызванное пожаром.

Ранее россиянка зарезала сожителя, защищая дочь.