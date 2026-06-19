Россиянина лишили иномарки из-за холодной мочи

В Мариинске сотрудники ГИБДД остановили 41-летнего водителя без прав с признаками опьянения. Алкотестер показал ноль, но врачи заподозрили неладное. На анализ мочи мужчина принес странный образец: подозрительно холодный и слишком светлый, что выдало подделку. Об этом пишет VSE42.Ru .

В Мариинске инспекторы ГИБДД остановили Honda Accord. За рулем оказался 41-летний мужчина, у которого не было водительских прав, а внешние признаки указывали на состояние опьянения. Алкотестер показал ноль, однако врачи решили провести более глубокую проверку и отправили водителя на анализ мочи.

Подозрения подтвердились: образец был неестественно светлым и холодным. Измерив температуру, медики зафиксировали 25 градусов — при норме 36–41. Стало очевидно, что биоматериал поддельный.

Повторно сдать анализ под наблюдением сотрудника Госавтоинспекции мужчина отказался. До этого он уже был лишен прав за аналогичное нарушение.

В суде водитель уверял, что был трезв, анализы не подделывал, а емкость с жидкостью якобы приготовил для розыгрыша подруги. Суд такие доводы не убедили. Нарушителя признали виновным, назначили 400 часов обязательных работ, лишили прав на два года, а его Honda Accord конфисковали в пользу государства.