Россиянина нашли мертвым в туалете на стройплощадке АЭС в Египте

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала официальное расследование обстоятельств гибели российского работника на стратегическом объекте за рубежом. Об этом сообщает ИА «Время Н».

Стало известно, что 46-летний слесарь нижегородского филиала компании «Трест Росспецэнергомонтаж» был обнаружен без признаков жизни на строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября. Тело работника обнаружили его коллеги из отдела главного механика в санузле административно-бытового комплекса. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» — один из крупнейших проектов с участием российских специалистов и технологий. Работа на таких объектах сопряжена не только с производственными рисками, но и с длительной изоляцией, акклиматизацией и повышенными психофизическими нагрузками для персонала. Расследование инспекции покажет точную причину трагедии и другие детали инцидента.

