Россиянина задержали за передачу военных данных на Украину

Сотрудниками органов был задержан россиянин из Ростовской области, передавший представителю украинских ВФ данные о военном объекте, расположенном в Краснодарском крае. Было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ.

Оперативниками было установлено, что россиянин переписывался с человеком, на которого зарегистрирован украинский номер, и который представился представителем ВФУ. В переписке гражданин РФ занимал проукраинскую и антироссийскую позицию. После этого, он передал украинцу данные, которые могли в последствии быть использованы украинскими ВС для уничтожения объекта.

Россиянин был задержан. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.