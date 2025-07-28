Россиянина задержали за поддержку жестокой украинской секты

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в финансировании украинской религиозной организации, признанной в России нежелательной. Об этом сообщает NewsNN.

По данным совместного заявления СК, МВД и ФСБ, мужчина с февраля 2022 года систематически переводил деньги на счета этой структуры и участвовал в ее закрытых собраниях, внеся общий взнос в размере 30 тысяч рублей.

Оперативники провели обыск в квартире подозреваемого, где изъяли компьютерную технику и агитационные материалы. Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (финансирование деятельности нежелательной организации). На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Речь идет о религиозном объединении, которое эксперты, включая украинских, характеризуют как тоталитарную секту. В ноябре 2022 года Генпрокуратура России официально запретила ее деятельность на территории страны, признав представляющей угрозу конституционному строю и безопасности государства.

Ранее сообщалось, что суд вынес наказания пятерым мужчинам, пытавшимся устроить теракт в Подмосковье по заданию с Украины.