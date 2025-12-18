Россиянину запретили приезжать в Таиланд за слишком бурный интим с трансгендером

История россиянина в Таиланде превратилась из курортного романа в суровый урок по соблюдению законов и договоренностей, пишет Mash со ссылкой на Lenta.ru .

Житель Новосибирска, прилетевший в Паттайю, решил задержаться надолго и арендовал жилье у местной транс-женщины* Сунисы на три месяца с ежемесячной платой в 51 тысячу рублей. Однако планы рухнули вместе со стеклянным столом, который гость случайно разбил во время визита своей арендодательницы. По предварительным данным, у них была интимная связь, в ходе которой они и разрушили предмет интерьера.

Ситуация стремительно обострилась, когда у туриста закончились деньги, и он отказался вносить арендную плату. В ответ на претензии хозяйки квартиры россиянин, по данным Mash, пригрозил ей расправой. Этот шаг стал роковым: Суниса обратилась в полицию, после чего туриста задержали.

Итог для несостоявшегося долгосрочного отдыхающего оказался суровым. Ему не только выписали штраф, но и наложили максимально возможное ограничение — запрет на въезд в Таиланд на 99 лет. Это решение властей является стандартной мерой за серьезные нарушения, включая угрозы и отказ выполнять законные финансовые обязательства. Если штраф не будет оплачен, туристу грозит тюремный срок.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ