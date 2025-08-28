Мужчина лишился права посещать Таиланд из-за желания отведать деликатесы

Российскому туристу запретили въезд в Таиланд на 99 лет после кражи продуктов в супермаркете. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, 59-летний житель Владивостока Константин вместе с женой отдыхал в Таиланде. Когда он был в одном из местных магазинов, то купил все необходимое к ужину, но решил не оплачивать сыры и другие деликатесы на общую сумму около 7 тыс. руб.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что в России нет таких сыров, и ему очень хотелось их попробовать. В числе украденного были голландский сыр, пармезан, эмменталь и другие сорта, а также чесночные анчоусы и шоколад.

Туриста задержали и отправили в суд, где ему выписали штраф в размере 10 тыс. бат (примерно 25 тыс. руб.). После его поместили в депортационную тюрьму и запретили въезд в Таиланд до 2124 года.

