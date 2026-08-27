Россиянка чудом спасалась от потопа на границе Китая и Непала

Россиянка Ирина, оказавшаяся в эпицентре паводка на погранпереходе между Непалом и Китаем, чудом избежала гибели, но потеряла все документы. Как пишет RT , женщина сдала паспорт проверяющим на КПП, а когда хлынула вода, успела выбежать из автобуса и спастись по горным лестницам. Сейчас она в безопасности, ждет эвакуации и восстанавливает документы.

Российская туристка Ирина попала в драматическую ситуацию на границе Непала и Китая. Мощный паводок снес погранпереход, и женщина едва не погибла. Свой паспорт она сдала организаторам поездки и проверяющим на непальском КПП, а когда начался потоп, документы остались в автобусе.

Увидев стремительно прибывающую воду, Ирина выскочила из салона. Спастись удалось благодаря горным лестницам — по ним она поднялась выше уровня воды. По словам женщины, ночь прошла без сна под проливным дождем. Сейчас в районе бедствия работают местные военные на вертолетах, они ведут поиски людей и составляют списки пострадавших.

«Больше никого в этих местах нет», — рассказала россиянка

Она не пострадала физически, находится в безопасности и ожидает эвакуации. Вопрос восстановления паспорта и дальнейших действий будет решаться после того, как ее вывезут из зоны чрезвычайной ситуации.