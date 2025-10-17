Россиянка из Королева пропустила рейс Etihad из-за панической атаки

Жительница города Королев Московской области осталась без крупной суммы денег и не смогла вернуть стоимость авиабилета после того, как не смогла сесть на рейс из-за внезапного ухудшения здоровья. Причиной срыва поездки стала паническая атака и обострение гипертонии.

Как сообщило издание TourDom, женщина по имени Елена приобрела билет на рейс авиакомпании Etihad через сайт-агрегатор «Суперкасса», заплатив за перелет 149 тыс. руб. Однако непосредственно перед вылетом у туристки резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем она не смогла отправиться в запланированный путь.

После произошедшего россиянка попыталась вернуть полную стоимость билета. Сервис «Суперкасса» частично удовлетворил ее требование, вернув лишь 10 тыс. руб. Сама авиакомпания Etihad Airways отказалась производить выплаты, сославшись на условия невозвратного тарифа, по которому был куплен билет.

Елена оспорила это решение в суде города Королева. Однако суд, рассматривая дело, принял во внимание законодательство Объединенных Арабских Эмиратов, страны регистрации перевозчика. На основании норм международного права исковые требования гражданки были отклонены, и она не получила компенсации.

