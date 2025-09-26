Россиянка, лишившаяся пальцев на обеих руках, смогла вернуть мужа с СВО

В Челябинской области участник специальной военной операции (СВО) был демобилизован для возвращения к жене, которая в результате травмы лишилась пальцев на обеих руках. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что женщине провели ампутацию пальцев на обеих кистях, после чего ей установили первую группу инвалидности.

Военнослужащий неоднократно обращался к командованию с рапортами об увольнении, объясняя это необходимостью постоянного ухода за супругой и их 10-летней дочерью. Однако его просьбы продолжительное время оставались без удовлетворения.

Ситуация разрешилась после вмешательства омбудсмена. Благодаря содействию уполномоченного по правам человека бойцу был предоставлен отпуск с последующим увольнением.

Ранее сообщалось, что Герой России Расим Баксиков досрочно сложил полномочия депутата в Татарстане.