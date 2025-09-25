Соответствующее решение было принято в ходе 13-го заседания парламента. Сам Баксиков объяснил свой шаг переходом на новую работу. За его отставку проголосовали 78 депутатов, против высказался один парламентарий.

По имеющейся информации, Баксиков может продолжить работу в органах исполнительной власти. Местные СМИ допускают, что он возглавит министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Ранее аналогичное решение принял другой депутат Владимир Евсюков, который также является участником специальной военной операции (СВО). Он отказался от мандата, объяснив свое решение желанием продолжить службу в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Подольске председателем муниципального Совета депутатов стал участник спецоперации.