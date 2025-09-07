Россиянка осталась без собаки после гнева незнакомца на улице

Мужчина ударил чихуахуа за то, что она гавкнула на его дочь. Испуганная собака выбежала на дорогу и погибла под колесами автомобиля. Об этом также сообщает телеграм-канал SHOT.

В Новороссийске произошел трагический инцидент, лишивший жизни собаку породы чихуахуа. Во время прогулки с восьмилетней Асей (так звали животное) случилось непоправимое. По данным источника, собака гавкнула на проходившую мимо девочку.

Реакция отца ребенка не заставила себя долго ждать — он ударил животное палкой. Испуганная Ася, не ожидая такой агрессии, в панике бросилась бежать. Но побег закончился трагически. Спустя время хозяйка нашла свою любимицу на дороге. Маленькая чихуахуа погибла под колесами автомобиля.

