Россиянка оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке и ушла

В Туве произошел вопиющий случай жестокого обращения с ребенком. Там местная жительница оставила свою двухлетнюю дочь на свалке в поселке Каа-Хем под Кызылом, после чего ушла в магазин и не вернулась. Об инциденте сообщила пресс-служба МВД по региону.

По предварительной информации, девочка находилась вместе с парой, которая проживала в шалаше на этой свалке. Мужчина и женщина рассказали, что мать ребенка оставила им его, но не вернулась. У девочки в этот момент поднялась температура, поэтому знакомым ее матери пришлось вызвать врачей.

Правоохранителям удалось установить личность матери. Ею оказалась 42-летняя женщина, которая недавно приехала в Кызыл к своему брату. По данным следствия, перед инцидентом она вместе с ним распивали алкогольные напитки.

Ранее сообщалось, что в Югре полиция спасла ребенка, оставленного в коляске в холле гостиницы.