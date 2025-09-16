В Югре полиция спасла ребенка, оставленного в коляске в холле гостиницы

В Нефтеюганске мать доверила своего девятимесячного ребенка знакомому, который впоследствии бросил коляску с младенцем в холле гостиницы и ушел. Об инциденте рассказали правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Отмечается, что сообщение о брошенном ребенке поступило в дежурную часть полиции, после чего правоохранители оперативно разыскали 33-летнюю мать. Ребенок не пострадал, но был доставлен в Нефтеюганскую окружную больницу для медицинского осмотра.

На женщину составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также россиянку поставили на профилактический учет. В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка законному представителю.

