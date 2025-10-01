Россиянка отдаст тысячу рублей за ложный вызов после исчезновения супруга

Жительницу Курска оштрафовали за необоснованный вызов полиции после семейного конфликта. Женщина сообщила о пропаже супруга, хотя он просто ушел в свою квартиру. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

В четверг, 21 августа, между супругами произошел бытовой спор, после чего мужчина отправился в свое отдельное жилье. Он предварительно предупредил жену о своем намерении. Однако женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила проверить его местоположение.

Не обнаружив супруга по указанному адресу, она немедленно вызвала правоохранителей. В заявлении женщина утверждала, что ее мужа похитили. Сотрудники полиции быстро установили реальную картину произошедшего. Выяснилось, что пара проживает совместно, но у мужчины сохранилась личная недвижимость. Размер штрафа за ложный вызов полиции для россиянки составил 1 тыс. руб.

