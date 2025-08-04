Россиянка отказалась от памятника брату-участнику СВО из-за скота

В Бурятии женщина не стала устанавливать надгробие брату, который погиб в ходе спецоперации, из-за проблемы с выпасом скота на кладбище. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Юлия Жамбалова в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».

Омбудсмен пояснила, что памятник герою уже готов, однако родственница опасается за его сохранность в связи с отсутствием ограждения вокруг кладбища. Это делает место захоронения уязвимым для домашнего скота.

Жамбалова добавила, что прокурор и глава районной администрации взяли ситуацию под личный контроль и в скором времени планируют принять необходимые меры для установки ограды вокруг кладбища. Таким образом, будет решена проблема с сохранностью памятников.

Ранее сообщалось, что в Бурятии выходившая замуж за больных бойцов СВО женщина получила защиту юриста.