Юрист защитил «черную вдову» из Бурятии от критики военных блогеров

В Бурятии разгорелся скандал вокруг женщины, которую в медицинском учреждении окрестили «черной вдовой». Местный юрист Виктор Егоров выступил в защиту женщины, о чем сообщило издание «Номер один».

По данным следствия, женщина пять раз заключала браки с серьезно больными военнослужащими, стремясь получить финансовую выгоду после их кончины.

Юрист выразил недоумение по поводу того, что военные блогеры вмешиваются в личную жизнь и обсуждают брачные отношения. Он подчеркнул, что солдаты вступали в брак по своей воле, и в противном случае, регистрация брака была бы невозможна.

Егоров признал, что действия россиянки нельзя назвать этичными, однако, по его мнению, нет законных оснований для ее увольнения или уголовного преследования. Он подчеркнул, что каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью, если это не нарушает закон.

Ранее сообщалось, что индиец переехал в Россию, ушел на СВО и получил орден Мужества посмертно.