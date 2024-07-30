Россиянка отобрала у вора часть похищенных из ее квартиры вещей

В Смоленской области местная жительница почти задержала ранее судимого вора-домушника, который обокрал ее. Соответствующей информацией поделились в УМВД региона.

Сообщается, что 38-летняя женщина после возвращения в квартиру и обнаружения пропажи вышла в подъезд, где заметила незнакомца и заподозрила неладное. Жительница дома вырвала пакет с содержимым у вора. А он, в свою очередь, успел скрыться с места преступления.

Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранительным органам, и спустя несколько часов 27-летний преступник был задержан. Выяснилось, что вор проник в квартиру, найдя ключи в тумбочке. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинской области осудили 19-летнего парня, который неудачно пошутил о готовящемся теракте.