В Челябинске мужчина сел за решетку на 2,5 года за «телефонный терроризм»

Так называется заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте. Именно оно и поступило от мужчины, по словам которого в городе были «заминированы» сразу несколько торгово-развлекательных комплексов.

Сообщается, что злоумышленником оказался 19-летний житель Алтайского края. Молодого человека удалось оперативно задержать. По информации, поступившей от пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, парень раскаивался в содеянном и просил прощения за неудачную «шутку».

В результате ему предъявили обвинение по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Суд вынес приговор, согласно которому ближайшие два с половиной года «телефонный террорист» будет вынужден провести в колонии-поселении.