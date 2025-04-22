Россиянка попросила хирурга изменить пол ради службы на СВО

Реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван в беседе с «Газетой.Ru» рассказал про женщину, которая просила сменить ей пол*, чтобы ее взяли служить в зоне спецоперации.

Специалист объяснил, что часто сложные эстетические операции не проводятся пациентам, у которых есть подозрения на психические расстройства. В их число входят депрессия или дисморфофобия — чрезмерное беспокойство о деформации и недостатках своего тела. Усунгван подчеркнул, что психические проблемы не решаются с помощью скальпеля: у врачей банально нет на это прав.

«Примером может быть случай, когда ко мне обратилась женщина с просьбой провести мастэктомию* и маскулинизирующую пластику*, утверждая, что хочет „стать мужчиной“* для того, чтобы попасть в зону боевых действий», — рассказал хирург.

По словам врача, он отказал женщине, так как это нарушает российское законодательство. Аналогично он поступит, если человек в плохом самочувствии, имеет скрытые патологии или его заставили прийти лечь под скальпель. Например, если это муж просил увеличить супругу грудь, а она просто оказалась не в состоянии отказать. Такие случаи на практике встречались: из этических соображений хирурги не берутся за такие работы, ощущая себя под давлением и вмешанными в личную историю.

Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса решила сделать пластику груди после рождения ребенка от артиста.

* Смена пола запрещена законодательством России, относится к ЛГБТ — это движение признано в РФ экстремистским, деятельность также под запретом.