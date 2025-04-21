Невеста Григория Лепса заявила, что сделает пластику груди после родов

После родов невеста Григория Лепса планирует сделать пластику груди, чтобы побыстрее вернуть себе привлекательные формы. Такое заявление сделала сама Аврора Киба, ее слова в своем материале привел портал The Voice Mag.

Несмотря на то что Кибе всего 19 лет, а ее жениху уже 62, ее совершенно не смущает разница в возрасте. Она сообщила, что никогда не мечтала о какой-то особенно пышной свадьбе. Тем не менее девушка считает, что эта церемония должна запомниться окружающим. Вдобавок она готова улететь на Мальдивы в медовый месяц. Киба также планирует стать мамой. Вслед за этим, по ее мнению, ей потребуется вмешательство пластического хирурга.

«Сейчас точно не хотела бы делать пластику. Грудь планирую сделать после родов», — указала она.

А пока, по ее словам, хватит занятий спортом по 3-4 раза в неделю. Такие планы уже есть на июнь, когда Киба вернется в Россию из Лондона, где она получает образование.

Ранее уже рассказывалась история отношений Лепса и его юной избранницы. Певец познакомился с будущей невестой через ее родителей, он сразу начал ухаживать за девушкой, отправляя ей подарки и букеты. Отношения между Лепсом и Кибой начались, когда ей было еще 18 лет. О романе стало известно в начале лета 2024 года.