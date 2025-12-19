Россиянка пожила в США и описала уровень соцподдержки там четырьмя словами

Фото: [ Экоферма «Шипчик» в г. о. Шаховская/Медиасток.рф ]

Российская путешественница Марина Ершова выразила свое мнение о системе социальной поддержки в США, сравнив ее с получением «курицы», хотя она ожидала чего-то большего. Она опубликовала свои впечатления в личном блоге на платформе «Дзен».

В своей статье автор рассказала о своем опыте участия в работе фудбанка — системы помощи продуктами питания. Она подчеркнула, что в Соединенных Штатах такие благотворительные программы охватывают разнообразные группы людей, включая пожилых, семьи с детьми, работающих, студентов, мигрантов и простых граждан.

Путешественница сообщила, что в таких продовольственных банках можно бесплатно получить разнообразные продукты, включая мясо, фарш, курицу, молочные изделия, овощи и фрукты.

Продукты не то чтобы относятся к просроченным, но у них все же подходит к концу срок годности, повреждена упаковка, этикетка оформлена неправильно или они являются производственными излишками.

«В США выбрасывать еду — это почти преступление против совести, поэтому магазины и даже крупные корпорации отдают еду официально», — подчеркнула россиянка.

Россиянин всегда будет видеть в таких мероприятиях что-то подозрительное, поскольку бесплатная еда для него равносильна унижению, посетовала Ершова.

Фудбанк — это не о бедности, а о том, что в развитом обществе продукты не должны выбрасываться, заключила путешественница.