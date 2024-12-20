Россиянка «продалась» мигранту за 10 тысяч рублей

В Тульской области мужчина из Азербайджана заплатил местной жительнице за фиктивное бракосочетание. Как со ссылкой на местную прокуратуру сообщает «ТУЛАСМИ» , аферу мигрант провернул ради продления российских документов.

Жительница Киреевского района согласилась выйти замуж за мужчину из Азербайджана за десять тысяч рублей. Мигрант таким образом хотел продлить срок российских документов, но его раскрыли правоохранители.

Иностранец во всем сознался. Прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала признать документы азербайджанца недействительными. В результате аннулировали свидетельство о браке. Также нарушителя лишили возможности продлить бумаги, необходимые для пребывания в РФ.

Дальнейшую судьбу мигранта будет решать служба миграционного контроля. Не исключено, что из-за нарушения мужчину депортируют из России.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Московской области выдворили из России 4,6 тысячи нелегальных мигрантов.