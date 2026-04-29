Россиянка рассказала, как отдохнуть в Узбекистане и не разориться

Российская путешественница Саша Коновалова поделилась в своем блоге на платформе «Дзен» подробным финансовым отчетом о трехдневной поездке в Ташкент, наглядно показав, что насыщенный отдых в восточной столице может обойтись в весьма скромную сумму. Вместе со спутником она разместилась в роскошном отеле Ichan Qal’a Premium Class Hotel в номере категории «Улучшенный» с включенными завтраками, заплатив за проживание 25,8 тысячи рублей.

По ее словам, основная статья экономии — это гастрономические впечатления. Она отметила, что в большинстве не самых пафосных ресторанов города большая порция плова с мясом стоит порядка 350–400 рублей, и примерно в ту же сумму обходится лагман. На легендарном рынке Чорсу уличная еда оказалась еще доступнее: самсу можно было купить за 50–80 рублей, а порцию ханума и стакан свежевыжатого гранатового сока — всего за 65 рублей. В общей сложности на все перекусы у нее ушло не более 500 рублей.

К транспортным расходам добавились траты на такси в размере 1,3 тысячи рублей и экскурсии за 8,5 тысячи. В итоге, по подсчетам Коноваловой, три увлекательных дня в Ташкенте с великолепным отелем, вкусной едой и памятным сувениром обошлись паре всего в 43 тысячи рублей.