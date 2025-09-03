Россиянка рассказала о странных привычках турецких мужчин

Россиянка, пожившая в Турции, поделилась своими наблюдениями о досуге местных жителей, которые существенно отличаются от привычек в Санкт-Петербурге. Особенностями поведения турецких мужчин Марго поделилась во время беседы с «Лентой.ру» .

Россиянка, временно переехавшая в Турцию из-за работы мужа, поделилась своими впечатлениями о местном образе жизни, отметив некоторые особенности, к которым ей так и не удалось привыкнуть. По словам Марго, ей было сложно адаптироваться к жаркому климату страны. Она заметила, что местные жители, привыкшие к такой погоде, любят собираться на улице, пить чай и курить кальян.

Россиянка также рассказала об интересной традиции мужчин старшего возраста собираться вместе и играть в настольные игры. Кроме того, Марго отметила, что в Турции не принято гулять по набережной с кофе, как это делают в Санкт-Петербурге, ее родном городе.

